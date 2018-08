Linn asub arendama uut teenust puuetega inimestele

Üle poole (59%) peamistest hooldajatest on oma puudega pereliikme ainsad hooldajad. Hoolduskoormuse uuringu andmete järgi osutab 59% hooldajatest puudega inimesele abi iga päev vähemalt kolm tundi, mida võib lugeda suureks hoolduskoormuseks ehk üle 20 tunni nädalas.

Suure hoolduskoormusega on sagedamini sügava puudega ja üle 50aastaste puuetega inimeste hooldajad. Just nemad on sagedamini pensioniealised ja mittehõivatud tööealised. Uuringu andmetel on kuus protsenti omastehooldajatest pidanud töötamisest täiesti loobuma ja 75 protsenti töökoormust vähendama.

Allikas: „Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuring 2009“ (PIU 2009)