Kihnu meremehe lugu nagu tähis sellele elukutsele

“Raamatust leiab mälestusi nii vanade aegade meresõitjate kui ka tänapäeva meremeeste varasalvest ning illustratsioonidena oleme kasutanud väljavõtteid vanade meremeeste päevaraamatutest,” tutvustas Reet Laos, kes on MTÜ Kihnu Mere Seltsi juhatuse liige ja teose koostaja. “Oleme tänulikud meremeestele, kes lubasid enda lood raamatusse panna ja kirjalikku materjali meiega lahkelt jagasid. Loodame, et see trükis annab mõnele noorelegi julgust valida meremehe elukutse.”