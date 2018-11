Peale selle on nüüd mobiiliäpi Waze kasutajatele näha töötavad hooldeautod, mis asuvad liiklejast kuni kilomeetri raadiuses.

„Selle võimalusega soovime parandada liiklejate käitumist. Lähenedes teehooldesõidukile, saab Waze’i kasutaja hoiatuse: ees on oht – lumesahk (snowplow), mis peaks vähendama möödasõite ja ohtlikke olukordi,“ selgitas maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal Tarmo Mõttus.

„Maanteeamet otsustas sellel talvel hankida riigihanke korras Pärnu maakonna korrashoiulepingu täitmise järelevalve avatud turult, et katsetada, kas sellise teenuse hankimine on sel viisil tõhusam,” selgitas maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhtinsener Meelis Saat.

„Leping on sõlmitud viieks kuuks ja tegemist on pilootprojektiga, mille õnnestumise kohta järelduste tegemine jääb kevadesse, kui leping on läbi ja saab teha täpsemaid kokkuvõtteid,” lisas Saat.