Galerii: Sepo Seeman, Peeter Oja ja Tomi Rahula lahendasid kontserdimajas Pärnu meeste probleeme  

“Õnnelik mees võrdub õnnelik naine, õnnelik naine võrdub õnnelik pere, õnnelik pere võrdub õnnelik ühiskond. Ometi tuleb tõdeda, et me ei ole riigina just õnnelikkuse edetabelite tipus,” rääkis Peeter Oja Postimehele. “Otsustasime, et tuleb see asi korralikult ette võtta,” lisas Seeman.