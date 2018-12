Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuse osutajaid

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juhi ja tunnustusürituse korraldaja Ebeli Berkmani sõnutsi hindavad vanemad ja tööandjad lapsehoidjate ja tugiisikute puhul kõige rohkem tasakaalukust, iseseisvust, põhjalikkust ja head suhtlusoskust. "Neil, keda me tunnustasime, on kõik need isikuomadused ja rohkem veel," ütles Berkman.

"Lapsevanemad saavad käia tööl, koolitustel või lihtsalt leida endale aega, teades, et tema laps on heades kätes. Iga tugiisik ja lapsehoidja panustab ajaliselt ja hingeliselt lapse arengusse ning sellega annab lapsele võimaluse olla tulevikus iseseisev," lisas Berkman.

Aastatel 2015–2020 pakutakse sotsiaalkindlustusameti kaudu raske ja sügava puudega lastele tugiteenuseid, nagu näiteks lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Teenused on mõeldud kuni 17aastastele, kelle teenusevajadust on hinnanud kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialist, ja neid on nüüdseks saanud 2300 last.