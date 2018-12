Värviliste fotodega ID-kaardid jõuavad kasutusse

Kuna kõnealuse kaardi kiibil on palju uusi tehnilisi nüansse, on e-teenuste ja süsteemide omanikel tulnud süsteeme märkimisväärselt arendada. “Praegune seis on võrreldes paari nädala tagusega palju parem. Enam kasutatavad e-teenused on sellest või järgmisest nädalast valmis uut kaarti toetama, samuti on arendustega valmis suuremate riigiasutuste infosüsteemid,” toonitas riigi infosüsteemi ameti elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.