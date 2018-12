Uuring: arendama peab eelkõige olemasolevaid tööstusalasid

Loode-Pärnu tööstusala, kus on välja ehitatud tänavad ja rajatud kommunikatsioonid.

Rahandusministeeriumis esitleti uuringut, millega kaardistati maakondade tööstusalade arengu eeldused ja piirangud. Hinnangu kohaselt on Pärnumaa tööstusalad taristu mõistes enamjaolt välja arendatud, välja arvatud Virtsus, kus see on nõudluse kontekstis küsitav.