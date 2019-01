Margus Oopkaup teenetemärgist: Näha rõõmu nende inimeste silmades on kõige tähtsam siinilmas

“Muidugi on see mulle oluline tunnustus, sellepärast et neid inimesi, kes teevad puuetega inimeste teatrit, on väga vähe.

Aga see, millist rõõmu see teatri tegemine ja kõik muu sinna juurde – festivalidel käimine ja suurtel lavadel esinemine – puuetega inimestele pakub, on fantastiline. Näha rõõmu nende silmades ja näha nende tundeid – see on kõige tähtsam asi siinilmas,” avaldas Oopkaup.