Hans Soll pälvib teenetemärgi jumala õige asja eest

“Mul on põhjust teid õnnitleda, Hans. President on määranud teile Valgetähe teenetemärgi. ”

Veidi rahunenuna võttis Soll tammiteema üles, öeldes, et ega tema üksi, vaid selle taga on kümneid aktiivseid inimesi nii rahvaalgatusrümast Sindi Pais, riigiasutustest ja ajakirjanikegi hulgast.

Jumal on olnud meiega, sest me oleme ajanud õiget asja! Hans Soll

“Ma pole kokku lugenud artikleid, mis ma olen viimase kümne aasta jooksul Sindi paisu teemal kirjutanud ja Pärnu Postimehes avaldanud ja kui palju neid on olnud ajakirjanike ja mu võitluskaaslaste sulest, aga nad on mul kõik väljalõigetena kodus alles,” tunnistas teenekas mees. “Ajaleht oli suureks abiks, sest need artiklid aitasid rahvast häälestada ja andsid juhtnööre, kuidas käituda.”

Sollile olnud keegi juba mõne kuu eest öelnud, et tema visa töö Sindi paisu lammutamise nimel on ordenit väärt, aga ta poleks uneski näha osanud selle tõeks saamist.

“Ma olen rõõmuhetki küllalt tunda saanud, aga praegu tundub, et tänasele on neist väheseid vastu panna,” sõnas Soll liigutatult. “Veel kord, jumal on olnud meiega, sest me oleme ajanud õiget asja!”