Volikogu tõstis hoolekandeasutuste töötajate palku

Sotsiaaltöötajate töötasu alammäära arvestades võeti aluseks Pärnu maksumaksjate keskmine sissetulek tuludeklaratsioonide alusel. See tagab töötasu iga-aastase muutuse: kui pärnakatel läheb hästi, tõuseb ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu.

Pärnu linnal on neli hoolekandeasutust: Pärnu sotsiaalkeskus, Tammiste hooldekodu, laste ja noorte tugikeskus ning Jõõpre Vanurite Kodu. Nende töötajate tasu alammäära hakatakse arvestama üle-eelmise kalendriaasta baasmäära alusel. Selle aluseks on võetud pärnakate keskmise sissetulek. 2017. aasta baasmäär on 1020 eurot.