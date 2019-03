ID-kaardi PIN-koodide asendamiseks tuleb nüüdsest pöörduda politsei teenindusse

“ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina ka ilma PIN-koodideta, kuid digimaailmas ei saa seda kasutada. Soovitame inimestel hoida PIN-ümbrikku hoolikalt ja kindlas kohas kaardist eraldi, et vajaduse korral oleks see alles. Samuti on võimalik kaardi saamisel koodid muuta ja kasutada lihtsamini meelde jäävat, kuid turvalist numbrikombinatsiooni,” rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau.