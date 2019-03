Pooltühi või ei, olmeprügikonteinerit tuleb tühjendada iga kuu

Aga kui ei teki isegi poole konteineri täit olmejäätmeid kuuga, kas tuleb maksta veo eest ikka samamoodi nagu täis konteineri eest? Kas on võimalus tellida prügivedu suurema intervalliga? Kuigi Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme selgituse kohaselt on riiklikus jäätmeseaduses öeldud, et olmejäätmeid võib ära vedada ka kord kolme kuu jooksul, ei ole see kohustuslik ja Pärnu linn ei ole seda nõuet enda eeskirja lisanud.