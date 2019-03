Kõrge ehitushind nurjab ridamisi riigihankeid

Pärnu linnas on samuti hankeid luhtunud, sest ehitusfirmade välja pakutud hinnad on ületanud eeldatava maksumuse. Esmaspäeval lükkas linnavalitsus tagasi Tammiste hooldekodu remondi kõik pakkumused selsamal põhjusel: arvati, et ehitus kujuneb odavamaks. Linnavalitsuse avaliku suhtleja Gerli Kõivu selgitust mööda leidsid linnaametnikud, et vana maja rekonstrueerimine osutuks liiga kalliks. Kaalutakse ja uuritakse hoopis uue maja ehitamise võimalust.