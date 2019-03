Sillapiirdesse takerdunud ja hukatud põdra elu polnud võimalik päästa

Inimesed on jahimeeste seltsilt pärinud sedagi, miks loom hukati ja kas ei oleks olnud teda võimalik siiski päästa.

Rattiste jutu järgi sellise šoki järel hukka saanud loomade liha ei kasutata inimtoiduks. Ent Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts kinnitas, et sel moel hukka saanud loomad viiakse röövloomade ja -lindude toiduks. “Ehk antakse loodusele tagasi,” selgitas ta. “Mõnel juhul utiliseeritakse, kui röövloomadele näiteks valitseb pliimürgituse oht.”

Kortsu seletuse kohaselt peavad jäägrid metsloomade elu väga tähtsaks ja muretsevad loomade hukkumise suurenemise pärast meie teedel. “Siin on suures osas süüdi inimene oma ülbusega,” leiab ta.

Vastavalt seadusele on jahimeeste ülesanne teedelt, mille hulka sildki kuulub, hukkunud suurulukid koristada. “See on meie kohustus ja sellega me tegeleme,” sõnas Korts.