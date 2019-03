Galerii: Vaasa ja Pärnu koolide erinevus peitub õpetatavas, mitte õpetamises

Linna noorsoonõunik Reine Tapp rääkis, et Soome külalisi köitsid koolide ja huviringide lõiming ning meie digipädevus. Selgus, et siinkandis on sülearvutid ja programmid õpilastele kättesaadavamad ja ained põhjalikumad. Näiteks õpivad pärnakad reaalaineid kaks tundi nädalas aasta ringi, ent põhjas tehakse seda vaid pool aastat.