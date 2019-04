Väärikate ülikoolil täitus kümme aastat

TÜ elukestva õppe keskuse juhataja Tiia Ristolainen rääkis Pärnu kolledži algatuse laienemisest mitmesse linna ja tuletas meelde, et igaüks, kes õppimise lõpetab, on aastatest hoolimata liiga vana. Väärikate ülikooli programmis on levinumad teemad tervis, kultuur, ajalugu, poliitika, majandus ja keskmine enesetäiendaja on 72aastane.