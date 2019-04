Kodutütred otsivad aasta ema

Kodutütarde ja Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond valib aasta ema seitsmendat korda ja ootab esildisi oma kodu- või Facebooki lehele aprilli lõpuks. Juhised on samas ja Kodutütarde Pärnumaa ringkonna vanem Aina Tarvis märkis, et esildise esitamine on lihte ja igale jõukohane, kuid lähtuma peab statuudist. Selle järgi peab aasta ema kandidaat olema kantud Pärnu maakonna elanike registrisse, tema peres kasvab vähemalt kolm last ja ta võib olla üksikema.