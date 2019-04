Suvepealinna talvekülastajate uuring näitas, et 99 protsenti Pärnut väisavatest turistidest ...

“Pärnu kui turismisihtkoha arendamisel on üks peamisi eesmärke hajutada hooajalisust. Selleks, et paremini teada talvekülaliste eelistusi ja soove, küsitleti 2018. aasta novembrist tänavu märtsini üle 300 inimese,” rääkis linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Merit Miller.

“Rõõm on tõdeda, et Pärnusse reisimist on suuresti mõjutanud positiivne kogemus. See näitab kindlasti Pärnu majutus- ja teenindusettevõtete kõrget taset,” lausus Miller.