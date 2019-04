Aprilli alguses Pärnus ranna rajoonis juhuslikult filmitud video, milles lasteaiaõpetaja tänaval last sakutab, on sotsiaalmeedias tekitanud ohtralt emotsioone ja juhtunu osalised on palju pisaraid valanud. Lasteaed lubab nüüd, et nii jõulist kasvatusmeetodit avalikus ruumis enam ei kasutata.