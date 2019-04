Volikogu kiitis heaks uue autosilla koridori

Planeering näeb ette silla ja selle peale- ja mahasõidud linnale kuuluvatel transpordimaa kinnistutel. Sillakoridor tuleb paika panna sillaga seotud tänavate ja ristmike planeerimiseks. Sillakoridori lahendus näeb tulevikus ette Rääma 23 lammutamise. Kesklinna-poolses osas on vaja maatasa teha Lai 26 ja selle abihoone.

Sillale pääseks Rääma poolt Raba või Rääma tänavale rajatava ringristmiku kaudu. Kesklinnast saaks sillale sõita Laia tänava kaudu Riia maantee poolt või Laialt tänavalt Aia tänava pikenduselt. Sillalt mahasõit on võimalik vaid Laialt tänavalt kesklinna suunas või läbi politseimaja ja päästeameti hoovi rajatava tänava kaudu Pikale tänavale. Politsei ja päästeteenistus on kavas kolida Tammsaare puiestee äärde ehitatavasse sisejulgeoleku kompleksi.

Detailplaneeringus pakutud lahenduses on uue silla veepealse silde ala üle Pärnu jõe kõige lühem: 230 meetrit. Sild vähendaks liikluskoormust kesklinnas ja viiks intensiivse liikluse kesklinnast eemale. 2014. aaastal Pärnu linnavalitsuse tellitud maksumuse analüüsis pakuti silla ehitusmaksumuseks 14,7–18 miljonit eurot.

„Oleme lubanud koostada uue silla detailplaneeringu ja töötada välja silla ehitamise rahastamismudeli,“ ütles linnapea Romek Kosenkranius. „Kui vaidlused silla asukoha üle on lõppenud ja planeering kehtestatud, on võimalik ehitamiseks toetust küsida riigilt. Enne seda saab alati öelda, et pärnakad ei tea isegi, kuhu ja millist silda nad ehitada tahavad.“