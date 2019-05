Lääneranna opositsioon pole vallalehega rahul

"Lehe umbes 20-leheküljelisest mahust on volikogu kajastatud lühiuudistes, see on pool lehekülge," kirjutas volikogu liige.

Kuigi vallavalitsuse lühiuudiste kajastuse maht on tavapäraselt kaks korda suurem, ei piisa Maruste hinanngul sellestki: needki uudised on telegrammi stiilis ja voliniku väitel eimidagiütlevad. "Mis ja miks on päevakorras, kes mida esitab ja põhjendab, kuidas arutati ja hääletati, on kajastamata," nentis Maruste.

"Näide viimasest Lääneranna Teatajast: anti üürile Lääneranna valla omanduses olev eluruum. Mis on selle teate uudis- või teabeväärtus valla elanikele?" küsis volinik. Tema hinnangul on muu seas vallaasjadest kirjutamine, nende üle arutamine ja ettepanekute tegemine ning juhtidelt selgituste küsimine ja saamine normaalne osa demokraatiast ja usalduslikust elukorraldusest.

"Seega oleks igati normaalne, kui valla leht pühendaks sellele vähemalt kolmandiku kuni poole mahust," leidis Maruste.

Lääne Elule ütles Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets, et ei nõustu Maruste kriitikaga. "Kirjutame otsusest nii palju, kui andmekaitse võimaldab," ütles vallajuht väljaandele.