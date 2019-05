Galerii: esimesed sarvilised suvitajad jõudsid rannaniidule

Võrumaa talunik Silver Visnapuu, kelle kari on juba neli aastat Pärnu rannaäärt pilliroost puhtaks söönud, ütles, et järgmiseks nädalaks plaanib ta veiseid juurde tuua ja kokku peaks siin sarvilisi suvitajaid olema juba 230 ligi.

“Algse idee kohaselt peaks rannaniidul olema poolteist veist hektari kohta. Eelmisel aastal tõin 260 looma, aga vaatamata sellele, et maa-ala on suur, tuli nälg majja ja keset suve pidin 30 looma koju sõidutama,” rääkis talunik.

Visnapuu sõnutsi ei pea linnalehmad ninaesise pärast praegu muret tundma, sest rohi on hakanud jõudsalt vohama, kuid ilm pole muru kasvuks kuigi soodne. “Metsa all on muru ilus, ent selle kiireks kasvuks peaks öine temperatuur tõusma kümne kraadi kanti. Praegu on öösel kõigest viis–kuus kraadi. Ilmateade lubab lähiajaks küll sooja, kuid nädala pärast minevat taas jahedamaks,” seletas Visnapuu.