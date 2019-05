Fotograafid käisid Rail Balticu koridoris

Rääma raba on pilt­ilus, aga just sealt on läbi planeeritud Rail Balticu raudtee­koridor.

Peeter Sirge fotokool korraldas mitu fotomatka Pärnu naabruse Rääma ja Tallinna külje all Männiku rabasse, läbi mille on planeeritud kiire rongitee Rail Balticu (RB) koridor. Fotograaf ja loodusemees Mati Kose oli retkeliste teejuht Rääma rabas, mida RB hakkab läbima üle kahe kilomeetri pikkuses. Pole teada, kuidas loodus seal tehnilisele lahendusele vastab, sest turba all on sinisavi.