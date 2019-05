Tugevdatud jõududega politsei mõõdab sõidukiirust

Suvised teeolud ja hea nähtavus tekitavad liiklejates eksliku tunde, et sõidukiirus võiks olla lubatust suurem. Seetõttu mõõdab politsei täna Pärnumaal sõidukiirust Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel, kus liiklustihedus on eriti suur just reedeti ja pühapäeviti.