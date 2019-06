Milline oli teie eredaim elamus Saardes?

Surju hooldekodu ja perearstikeskus ja perearst Ülle Alanurm Surjus, 32 aastat seal toimetanud ja tõesti inimene, keda tahaks kallistada ja väga tänada, ja kogu see personal. Me kõik teame, et Eestis on sotsiaalvaldkonda suhteliselt vähe ressurssi pühendatud võrreldes sellega, kus me muudesse valdkondadesse oleme suutnud panustada. Palgad on väikesed, aga inimesed imelised. See oli kõige-kõige liigutavam sellest, mida ma täna nägin.