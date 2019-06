20 aastat hunte uurinud ja kõnealusele isendile raadiosaatja paigaldanud Kübarsepp kirjeldas, et esialgu, kui paar päeva hundi GPS-saatjalt infot ei tulnud, ei hakanud ta kohe muretsema. Mõnepäevased viivitused võivat ette tulla, kui satelliiditeenus ülekoormatud. “Aga kui läks juba neljas ja viies päev, siis hakkasin muutuma murelikuks, et mingi jama on,” avaldas ta. Siis tulid jutud sellest, et üks kaelusega hunt olla Virumaal maha lastud.