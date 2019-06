Laelatu puisniidul tänati nurmenukutalgutel osalenuid

Harilik nurmenukk on Eestis veel laialt levinud taim ja inimesed tunnevad selle väga hästi ära, tänu millele sai kaasa lüüa suur hulk inimesi. “Enamik inimesi ja kooliõpilasi, kes üleskutse peale nurmenukke kaardistasid, tegid elu esimest loodusvaatlust. See näitab, et tahe loodusvaatlusi teha ja teadusesse panustada on Eestis suur ka nende seas, kes tavaliselt ei puutu sellega kokku,” ütles ELFi looduskaitseekspert Silvia Lotman. “Samuti aitab juba ühe sellise vaatluse tegemise kogemus natuke paremini mõista loodusandmete kogumise protsessi ja looduse mitmekesisuse uurimist.”

Laelatu puisniit on Lääneranna valla üks looduspärle. See võeti kaitse alla 1957. aastal ja 2004. aastast on puisniit üleeuroopalise Natura 2000 võrgustiku osana kaitse all. Laelatule rajas Tartu ülikooli bioloogiajaama Kaljo Pork ja taimeteadlaste üks olulisemaid punkte Eestis on see tänini.