Loodusvaatlejad panid maratonil kirja ligemale 150 liiki

Pärnus ja linna lähistel silmati 14.–15. juunil koguni üle 100 liigi esindajaid. Matsalu rahvuspargis keskenduti aga sulelistele ja sealses Junior Rangeri laagris osalenud 15 noort said kirja 32 liiki. Kogu riigis märkas üle 500 vaatleja ööpäeva jooksul aga ligikaudu 2000 liiki.

Loodusvaatluste maraton kasutab rahvusvahelist vaatlusformaati BioBlitz, mis tähendab, et konkreetses paigas tuvastatakse kindlal ajavahemikul nii palju looma-, taime- ja seeneliike kui võimalik. Oluline on üles märkida liik, koht ja kuupäev, samuti on hea, kui märgatud liigist tehakse foto või video.