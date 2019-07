Rahandusministeerium kaardistas Pärnu jõe kasutusvõimalusi

“Uuringuga kaardistasime Pärnu jõe seniseid kasutusvõimalused ja vaatlesime ka seda, kuivõrd need muutuvad pärast paisu likvideerimist. Samuti tehti tulemuste põhjal omavalitsustele ettepanekuid üldplaneeringu koostamiseks,” lisas Kaljuste.

Uuringuala hõlmab Pärnu jõge ja selle lähiala suudmest kuni Kurgjani ning kolme kohalikku omavalitsust − Pärnu linna, Tori ja Põhja-Pärnumaa valda. Uuringus on kajastatud loodusväärtused, kultuurilis-ajaloolised väärtused ning sotsiaalsed ja majanduslikud eeldused, teatas ministeerium.

“Uuringus osalejad pidasid tähtsaks ka jõele ligipääsu. Samas nenditi, et paljud huvipakkuvad asukohad jäävad külastajatele juurdepääsmatuks, sest need asuvad eramaal või tuleks nendeni jõuda läbipääsmatu eramaa kaudu,” tõi Kaljuste välja.

Uuringu tulemused on üheks sisendiks Pärnu jõe äärsete kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. Uuring toetab Pärnu maakonna planeeringus ja Pärnumaa arengustrateegias 2035+ toodud põhimõtet, et Pärnu jõge peab selle arendamisel käsitlema tervikuna.

Otstarbekas on algatada mitut maakonda hõlmav planeering kogu jõe ulatuses, et laiemalt analüüsida ruumilisi seoseid ning paremini kasutada jõe ja lähiala eeldusi. Maakonnaplaneeringu üks eesmärke on mitmekülgse ja valikuvõimalusi pakkuva elu-, puhke- ja ettevõtluskeskkonna kujundamine Pärnu jõe ääres.