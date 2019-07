Kihnu laste nädal möödus purjetamislaagris, tuleval nädalal algab ujumislaager. FOTO: Jana Ruubel

Kihnu lastel, kes on selle nädala veetnud purjede all, on ühtse vormina seljas sel­lise kirjaga kollased T-särgid: “Merd mitte tohe karta, merd ­piäb austama”. Tuleval nädalal algab nende kodusaarel ujumislaager.