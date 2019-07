Galerii: kunagises pastoraadis lõksuvad teljed

Pärnumaal oli üle 40 avatud talude päevadel osaleja, nende hulgas MTÜ Iida Kursused oma käsitöökooli ja kudumismuuseumiga. Pärastlõunaks oli selles Vändra kirikumõisa häärberis käinud poolsada huvilist ja eestoas lõksusid teljed usina tegija käe all.

Klassiruum, raamatukogu, muuseumiosa telgedega, korraldatakse kursusi. Selles muuseum-talus on erilised teljed, millel on ainult üks tallalaud ja üleval “pea”, mis loeb mustrikaarti. Siin on põnevad Eestis kasutusel olnud mustrirulliga teljed.