Tuule suuna muutus võib sinivetika tuua Eesti randadesse

“Soojade ja tuulevaiksete ilmade korral võib õitseng intensiivistuda,” märkis Šubina. See aga tähendab, et soodsate ilmaolukodega kipuvad sinivetikad rohkem avatud supelrandadesse.

Kui suplusvees on avastatud suuremates kogustes potentsiaalselt ohtlikud sinivetikad, tuleb vetteminekust hoiduda allergikutel, väikestel lastel ja vanemas eas inimestel. Tuleb vältida vee suhu sattumist. Pärast “õitsvas” veekogus suplemist tuleb pesta ennast duši all ja vahetada ujumisriided.

Sinivetikad ehk tsüanobakterid on maailmas laialt levinud: neid leidub kõikjal veekogudes ja mujal ning neil on nii vetikatele kui bakteritele iseloomulikke jooni. Sinivetikate hõimkond sisaldab umbes 150 perekonda ja 2000 liiki, Eestis on praeguseks määratud ligemale 400 liiki sinivetikaid. Selleks, et sinivetikad hakkaksid vohama, on vaja eelkõige sooja ja toitainerikast vett ning sooje ja tuulevaikseid ilmu.