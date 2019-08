Seljametsa lendlased jõuavad atlasesse

Seljametsa karjääri ümbrus nagu ­Ermistu järve äärne ja Tihemetsa kantki pakkusid huvi OÜ Elustiku nahkhiireuurijatele, kelle vaatlusandmed lähevad keskkonnaagentuuri egiidi all koostatavasse Eesti imetajate atlasesse. Eestis elutseb 12 nahkhiireliiki ja nad kõik on looduskaitse all.