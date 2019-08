Kihnu sarviline tutvustab ennast Manija südames

Manijal avas Kihnu maalambast kui põlistõust vaimustunud loomaarst Anneli Ärmpalu-Idvand õppekeskuse ja näitas selle muuseuminurgas, kuidas vipsikuga lõnga keritakse. FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnas Manija saare keskel nosivad rannakarjamaal mitmevärvilise villakasukaga sarvilised – need on Kihnu maalambad, kelle kui põlistõu väärtustamise eest seisab Anneli Ärmpalu-Idvand. Tema kui MTÜ Kihnu Maalamba Kasvatajate Seltsi asutajaliikme ja ühingu presidendi algatusel on laiule püstitatud kultuuripärandi tutvustamiseks maja, omamoodi kompetentsikeskus, mille avamisel osales Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.