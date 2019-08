Retroautode paraad suundub nostalgiapäevadele

“Koguneme Pärnu sadama kail kella 9.30 paiku, et saaksime kell 10 Haapsalu poole startida,” ütles Veltmann. “Sõidame läbi Lihulast, et ennast sealsele rahvale näidata.”

Veltmann lisas, et sõidul saavad kaasa lüüa needki, kel endal või kelle sõbral Ladat pole, sest autodes on vaba ruumi ja Lada Ride’i kaudu võib selles kokku leppida. “Kes tahab küüti saada, saab kaasa sõita,” lubas Veltmann.

Pärnust sõidab Ladade rivi Haapsalu staadionile, et pärastlõunal liikuda lossihoovi, kus on nostalgiahõnguliste masinate väljanäitus.

“Seal on uhke näitus, kus on palju nõukogude päritolu masinaid väljas. See on nostalgiahuvilistele aasta tähtsaim üritus,” lisas Veltmann.