Üks Pärnu lahest avastatud sinivetikaliikidest võib toota maksamürke

Linnavalitsus on lasknud kõigisse Pärnu supelrandadesse ja Valgeranda paigaldada paarkümmend eesti- ja ingliskeelset silti, mis hoiatavad sinivetikate eest ja annavad teada, et ujumine pole merevees soovitatav. Eriti tähelepanelik tasub olla lapsevanematel ja koerteomanikel, sest laste ja väikeloomade organism on võrreldes täiskasvanud inimestega mürgistustele vastuvõtlikum.