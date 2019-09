Uus analüüs ei näidanud Saari tiigi vees parasiite

Eile vallavalitsusele edastatud vastuses andis analüüse teinud Liina Grauberg teada, et mikroskoobi all ei tuvastatud midagi kahtlast, aga keskuses ei tööta vetikaspetsialistid.

“Analüüs ei näita midagi ebatavalist, mikrobioloogia ei ületa suplusveele kehtestatud norme. Vesi oli kenasti läbipaistev, seega ei saa kindlalt väita, et mingi vetikas seal tegutseb,” selgitas Grauberg.

Graubergi arvates võis lööbe põhjustada tiigimuda. ”Muda oli seal põhjas ikka korralikult. Minu tagasihoidlik arvamus on, et lööve võis ka mudast pärineda,” pakkus ta.

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Kristina Kukk avaldas kahetsust, et kahel tiigis ujunud noorel tekkis lööve, lootes, et nende paranemine kulgeb viperusteta.

“Siiski juhime tähelepanu, et mitteametlikes supluskohtades, olgu need karjäärid, tiigid, jõed, on ujumine omal vastutusel. Seda ka juhul, kui vastavat hoiatussilti pole paigaldatud,” lisas Kukk.