Pärnu võõrustab külalisi Hiinast

Qingdao on nagu Pärnugi avatud ja rahvusvaheline merelinn.

Kollase mere ääres asuv Qingdao on kodumaal tuntud kui purjetamis- ja õllepealinn. Seal toimus näiteks 2008. aasta Pekingi olümpiamängude regatt, samuti võõrustab linn igal aastal ridamisi teisi purjetamisvõistlusi.

Qingdao on üks turistide lemmiksihtkohti Hiinas.

See linn on Hiina pikaaegne filmitööstuse keskus, samuti peetakse seda üheks suuremaks Hiina kujutava kunsti ja muusika keskuseks.

Samal ajal on Qingdao oluline äri-, kaubandus- ja logistikakeskus: seal asub Hiina üks suurimaid rahvusvahelisi kaubasadamaid ja meretranspordi sõlmpunkte. Paljude Hiina tippettevõtete peakorter paikneb Qingdaos.

Homme toimub Estonia spaahotelli konverentsikeskuses Qingdao-Pärnu äri- ja turismiseminar, kus tutvustatakse kahe riigi koostööviise. Esmajoones on luubi all just turism.