Enesetapuohvrite lähedased jagavad tänasel ennetuspäeval oma kogemusi ja muresid 

Puudu on ka ennetusest. “Hinnanguliselt on Eestis iga enesetapu kohta 25 katset. Selge on see, et probleemiga on vaja tegeleda juba ennetavas etapis,” lausus Oidermaa. “Paraku on Eestis olukord, kus riiklikku ennetuskava ei ole ja lähedased tunnevad end suitsiidse pereliikmega toime tulemisel üksi.”

Väljavõtted peaasi.ee üleskutse peale saadetud lugudest

“Natuke on ka jõuetuse tunne, et ei perearst ega sotsiaalsüsteem ei aidanud abivajajat. Leidsime lahkunu telefonist kirja, kus ta kirjutab perearstile, et aidake, ma ei taha enam inimestele halvasti ütelda, tahan saada terveks, aga psühhoterapeudile on järjekord 4 kuud ja üks tund vestlust maksab 50 eurot. Kust kohast töötu ja meeleheitel inimene peaks võtma selle aja ja raha, et abi saada?”



“Peagi tekkisid uued sõbrad ja praeguseks võin öelda, et ellujäämise otsus on olnud mu elu parim. Nüüdseks mõistan, et see oli üks elu õppetundidest, kuna ma ei kujutaks ettegi, et ma praegu kellegagi neist tollastest sõpradest suhtleksin. Suitsiid ei ole lahendus, iga nurga taga võib oodata pööre paremuse poole.”



“Vahel on nii, et kui naeran, siis tunnen ennast süüdi, et ma suudan naerda, tunnen ennast süüdi, et naudin kevadet ja suve, et vaatan filme, et teen ennast korda, et naudin sööki. Tunnen süüdi, et ebaõnnestusin enda meelest emana. Emad peavad ju oma lapsi kaitsma, aga ma ei osanud kaitsta oma poega tema enda eest ja selle haiguse eest. Tunnen süüd, et arvasin, et veel on aega, et kohe läheb paremaks, et kõik saab korda.”



Andmed: peaasi.ee