Lepaninal avati Baltikumi pikim matkarada

Eesti ja Läti rannikule märgitud matkarada on osaks Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Eestis rannajoonel kulgev 620 kilomeetri pikkune märgistatud tee Tallinnast Iklani kannab nime Ranniku matkarada, lõunanaabrite Jurtaka nimeline 580 kilomeetri pikkune matkatee algab Iklas ja lõpeb Nidas.

Konverentsil esinenud Euroopa matkajate assosatsiooni juhatuse liige taanlane Steen Kobberø-Hansen lausus, et suur töö on tehtud, kuid veel suurem on ees, sest matkarajad vajavad hoolt ka pärast projekti lõpetamist ning raja tutvustamine Euroopas on samuti vajalik.

Raili Mengel rääkimas matkarajast. FOTO: Kristiina Kukk

“Pärnumaa raja osa on ilus Läti piirist Pärnuni, samuti Valgerannast põhja poole läbi kalurikülade kulgevad teelõigud tasuvad käimist:” julgustas MTÜ Eesti Maaturismi tegevjuht Rali Mengel kõiki pärnumaalasi oma kodukohta avastama ja rannikurajale matkama minema: “Kohalikud ettevõtjad saavad matkajate näol uue sihtrühma, kellele teenuseid pakkuda, vajavad matkajad ju nii kõhutäidet, kui peavarju,” nägi turismiarendaja maapiirkondade kasu uuest matkateest.

Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristiina Kukk aga kutsus pärnakaid oma maakonda avastama põhja poole, Matsalu looduskaitsealale, kus praegu on just lindude rände aeg.

“Ma olin oma kodukohas enne palju ringi liikunud – autoga, arvasin, et olen kõike näinud. Raja märgistamise käigus matkates nägin kõike teisiti, kogu see töö on olnud üks suur kõrgkõrghetk,” rääkis MTÜ Lääne-Eesti turism projekti “Coastal Hiking” turundus- ja tootearendusspetsialist Annika Mändla.

Üllatuskülalisena osales konverentsil Sloveenia noormees Lovro Tacol, kes äsja lõpetas kaks kuud kestnud matka uuel rajal, mis alles täna avatud sai. Esimest korda pikamaarännaku jalge alla võtnud noormees oli väga emotsionaalne ja tõeliselt vaimustunud siinsetest looduskooslustest, nagu näiteks männimetsad otse rannapiiril.

Sloveenlane Lovro Tacol on värskelt Rannikumatkatee 1200 kilomeetrit läbi käinud (keskel). FOTO: Kristiina Kukk

Kogu matkatee läbimiseks kulub umbes 60 päeva, mille jooksul saab näha ligemale 500 loodus-, kultuuri- ja ajalooalast objekti.

Matkarada teostus rahvusvahelise projekti „Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia“ raames. Projekti rahastas Eesti-Läti programmi Euroopa Regionaalarengu Fond. Eestist on projekti partnerid MTÜ Lääne-Eesti Turism ja MTÜ Eesti Maaturism. Projekti aitasid Eesti poolel ellu viia Eesti Matkaliit, SA Põhja-Eesti Turism ning rannikuala Leader tegevusgrupid. Lisainfo coastalhiking.eu

Ideest teostuseni kulus pea kolm aastat, projekti kogumaksumus oli ligi 1 100 000 eurot, millest 926 000 eurot eraldas Euroopa regionaalarengu fond ja 163 000 eurot kohalikud partnered.