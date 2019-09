Maailmakoristajad vedasid Pärnus kokku kolm tonni prügi

Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnutsi pole see lõplik kogus, kuna kõikjalt pole veel jõutud prahti ära toimetada.

„Tore, et inimesed hoolivad oma elukeskkonnast ja et noored tahavad puhtama ümbruse heaks ise midagi ära teha. Ma siiralt loodan, et talgutel osalemise kogemus õpetab noortele korraarmastust ja lugupidamist looduse vastu,“ märkis Virunurm.