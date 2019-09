Pärnus on pikka aega esine- nud probleeme noortekampadega, kes on silma jäänud eri pahandustega. Et ennetada selliste puntide teket, ühines Pärnu linn SPIN-programmiga, mis on mõeldud üheksa- kuni 12aastastele lastele ja õpetab jalgpalli abiga elus paremini toime tulema.