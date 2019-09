Galerii: Pärnumaad katab kodukaunistajate loodud ilu

Tellijale

Kauni kodu sädevil loojad võtsid istet Saarde valla Lähkma küla trio muusika saatel. Meeleolu lõid pillimängu ja lauluga Henri Viik, Martti Tarsalainen ja Aare Meibaum, kes on ka trio juhendaja.

Daisi Sprenk rääkis avasõnas, kuidas president Lennart Meri taastas kauni kodu konkursi ning tõdes, et meie Eestimaa on seeläbi kaetud iluga.

Kadri-Aija Viik nentis, et maakonnas jõuti konkursil osalenute tänamiseni tänavu hiljem presidendist, kes tunnustas kauni kodu loojad üle-eestilises üritusel 25. augustil Kilingi-Nõmme klubis.

“Teie olete need, kes annavad eeskuju, kes ei väsi ilu loomast,” rõhutas Viik, lisades, et eestlane teeb üldiselt tööd nii, et küüsi lõigata pole vaja.