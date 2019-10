Pärnu-Jaagupi tee peatusesse on praegu põhjust tulla vaid neil ümbruskonna elanikel, kes varavalges Tallinna sõita soovivad: buss peatub siin kell 6.20.

Sel suvel valmis Via Baltical kaugbussiliinide tarvis ehitatud Pärnu-Jaagupi tee bussipeatus, et parandada kohalike elanike sõiduvõimalusi Tallinnasse ja Pärnusse, kuid bussile minekuks uude peatusse tõtata on täna põhjust vaid varavalges pealinna sõitjail.