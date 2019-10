Meediafirmad: Kojukandemurele tuleb leida lahendus

Säärane hinnatõus võib tuua kaasa lehetellimuste kallinemise, peale selle kardavad meediaettevõtted, et kojukandeteenus halveneb ehk lehed ei jõua maainimeste postkasti õigel ajal. See omakorda vähendaks nende huvi paberlehte tellida.

“Me ei saa eeldada päevapealt Eesti täiemahulist digitaliseerimist, seega on postiteenuse järele vajadus ka kaugemas tulevikus,” seisab eile tehtud avalikus pöördumises.

Liidu seisukoht on, et kõik asjaosalised omavad mõnda lahenduse elementi, mis koostoimes võiksid pakkuda kindlust, et maakojukanne jätkub vähemalt kümmekond lähiaastat.