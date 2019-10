Selgusid Tori valla aukodanikud ja aasta tegijad

Tori valla aukodanikuks kinnitati Hans Soll, Silva Mürel ja Ants Tugedam. Aasta tegijateks nimetati Ralf-Henry Kaas Pärnu jõest laevavraki väljatoomise eest, Meander Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme majandusühistu Tammiste kaupluse rajamise eest ja Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass.

Kuigi Tori vald tähistab novembris teist aastapäeva, jagatakse tunnustust esimest korda ja pidulik õnnitlemine toimub valla aastapäevaüritusel.

Tori valla aukodaniku tiitli andmise eesmärk on avalikult tunnustada isikut, kes oma elutööga on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

Hans Solli juhitud kodanikualgatusrühm on aidanud kaasa sellele, et 2015. aasta aprillis omandas riik Sindi paisu ja alustas projekteerimist, et lammutada betoonpais ja rajada loodusilmeline kärestik. Paisu avamisega paraneb kalavaru seis kogu Pärnu jõestikus ja kalade vaba liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu. Kudealade avamisega suureneb kalavaru Pärnu lahes ja laiemalt Läänemeres.

Silva Mürel on Tori apteegi juhatanud 1987. aastast ja on kogu tööelu jooksul hoolinud valla kodanike tervisest, seda väljaspool oma tööaegagi. Vanematele elanikele viib Mürel rohud koju kättegi. Proviisoriamet on ta elutöö, mis on toetanud valla arengutki.

Ants Tugedam on Are piirkonnas lugupeetud ja staažikas bussijuht, keda kohalikud väga hindavad. Tugedam oskab ennetada reisijateveol ettetulevaid probleeme, näiteks suhtleb ta lapsevanematega, kui koolibussi graafik on muutunud, ja veendub, et igale lasteaialapsele ikka vanem vastu tuleks. Mõnikord on ta lapsed koduukseni sõidutanud. Tugedam on muu hulgas olnud õpilasmalevas noorte vabatahtlik juhendaja, lüües isegi töödes kaasa. Ta annab Are piirkonna lastele väga head eeskuju.

Tori valla aasta tegija aunimetuse omistamise eesmärk on väärtustada ja tunnustada füüsilist või juriidilist isikut või kollektiivi, kes oma töö või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, kergitanud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul.

Ralf-Henry Kaas tõi välja Paikuse osavalla ja Sindi linna piiril Pärnu jões ligemale viis aastakümmet lebanud laevavraki. Kaas vedas eest paarinädalast tööd, et tuua kaldale 26 meetri pikkune, viie meetri laiune ja umbes 20 tonni kaaluv vrakk, lõigata see tükkideks ja viia vanametalli kokkuostu. Pärast seda tuli raskete masinate rikutud jõekallas taastada. Kogu ettevõtmine sai teoks kodanikualgatuse käigus tegijate enda kuludega.

Tammiste külas Coopi kaupluse avamine 2018. aasta lõpul parandas ja väärtustas paikkonna elukeskkonda. See pood ei ole oluline vaid külaelanikele, vaid neilegi, kes sõidavad Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteed pidi iga päev tööle ja koju. 1500 elanikuga Tammiste küla on sellise tasemega kauplust juba ammu oodanud. Aasta tegija aunimetuse saavad nii Meander Kinnisvara, mis investeeris kauplusehoonesse, kui Kilingi-Nõmme majandusühistu, mis avas majas kaupluse.

Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass on töise ja ühiskondliku tegevusega parendanud kohalike inimeste elukeskkonda. Jõesuu külamaja käivitumine näitab eelkõige seda, kui suur roll ja jõud on kohalikel ettevõtlikel inimestel. Jõesuu küla on märgatud nii maakondlikult kui üleriigiliselt, see on toonud tuntust ja positiivset mainet paikkonnale ja vallalegi. Jõesuu külamajas on elu hoogsalt käima lükatud, uksed on avatud nii kohalikule kui kaugemalt tulijale, tegevust jätkub nii noortele kui täiskasvanutele. Jõesuu küla aktiiv on uuendustele avatud. Tänavu suvest pakub külamaja kogukonnale raamatukoguteenustki.