Reinse küla ennistamine läheb avalikule ringile

Tellijale

Avalduses märkisid praegu ametlikult Kanaküla elanikud, et kohanimeseaduse alusel on vaja tagada kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse ning viitasid arheoloog Richard Inreko tehtud väljakaevamiste järeldusele inimtegevuse toimumisest sellel alal aastatuhandeid tagasi. Ürikutes on Voltveti mõisale kuulunud Reinse küla mainitud 1560. aas­tal seoses Viljandi piiramisega ning Saarde rüüstamise ja küla mahapõletamisega.