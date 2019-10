Elektrilevi prognoos: rikete kõrvaldamine Pärnumaal võib võtta mitu päeva

„Kõige kehvem on olukord Lõuna-Eestis, kus üle 30 meetri sekundis puhunud tuul on jätnud meile väga palju rikkeid,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ja lisas, et rikkebrigaadid on tööl tugevdatud jõududega. Rikkekohtadeni liikuda on keeruline, kuna teed on murdunud puid täis, pinnas on mitu päeva sadanud vihmast pehme ja masinaid ähvardab suur kinnijäämisoht.