Galerii: Suigu mudilasi rõõmustab uue ilme saanud lasteaed

“Kuulus moefotograafia võttepaik on nüüd rikutud,” viskas Are kooli direktor Anneli Uibo vast renoveeritud Suigu lasteaia avamisel nalja, sest kümmekond aastat tagasi valis lastemoe piltnikuna tuntud Katrina Tang just Suigu lapsed modellideks Inglismaa kõrgklassi lastemoe ajakirja Junior ning pildistamiskohaks nõukogudeaegse lasteaiahoone, raamatukogu ja klubi.