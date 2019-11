Galerii: Hundikari ründas peremehe lähedal jahikoera

Taks takseeris nõrga olemise kiuste juba omil jalul metsaalust, peremees avaldas aga muret: kas edaspidi peab elama huntide hirmuvalitsuse all ja ilma relvata ei saagi enam metsa ­minna? FOTO: Lilli Tölp

Tihemetsa külje all Mustla külas toimus sel nädalavahetusel verine vahejuhtum: metsa rajakaamerat paigaldanud jahimehe noort taksikoera ründas hundikari. Mitme koha­liku sõnutsi on soed sealkandis lausa ebatavaliselt julgeks muutunud: kuu aja sisse mahtuvat mitu rünnakut. Keskkonnaagentuuri hundispetsialisti hinnangul on aga olukord endine.